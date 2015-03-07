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القبض على شقيقين أثناء سرقتهما "عمود إنارة" بالمنوفية

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القبض على شقيقين أثناء سرقتهما "عمود إنارة" بالمنوفية القبض على شقيقين أثناء سرقتهما "عمود إنارة" بالمنوفية
تمكنت مباحث قسم سرس الليان بالمنوفية، من ضبط شقيقين، أثناء قيامهما بسرقة عمود إنارة بالمدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد حمدى سيف رئيس مباحث قسم سرس الليان، يفيد ضبط محمد هانى الصعيدى 19 عاما، وشقيقه كريم 16 عاما حال قيامهما بسرقة عمود إنارة بالمدينة، فتم ضبطهما وبحوزتهما عمود إنارة على عربة كارو، و تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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