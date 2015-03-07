مصطفى على سلام نقيبًا لصيادلة المنوفية.. واكتساح قائمة "إيد واحدة"

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للصيادلة والتجديد الكلى لانتخابات النقابة الفرعية بالمنوفية، فوز قائمة "إيد واحدة" على قائمة التجمع، ونجاح الدكتور مصطفى محمد على سلام فى الحصول على منصب نقيب صيادلة المنوفية، بعد حصوله على 404 أصوات مقابل منافسه الدكتور أحمد معوض والذى حصل على 131 صوتًا فقط.

وجاءت نتيجة الانتخابات لنقابة المنوفية الفرعية بفوز قائمة "إيد واحدة" على قائمة "التجمع" باكتساح، وضمت قائمة إيد واحدة كلا من إيهاب محمد أيمن بندارى 486 صوتا،، وعلى محمود أبو سعده 416 ومحمد عبد الله ماضى 485 صوت فوق السن، وأحمد أمين طنطاوى 465 صوتا، ومحمد محمود طه 471 صوتا ومحمود عبد المنعم بـ410 أصوات فوق السن من أصل 660 صوتا ممن حضروا الجمعية العمومية.

كما أعلنت اللجنة فوز قائمة الصيادلة المهنيين بانتخابات النقابة العامة، بحصول محيى الدين عبيد على 395 صوتا المنافس على منصب النقيب، وحصول أحمد عامر 563 صوتا، وعماد عبد الحميد 455 صوتا، ومنار ميخائيل 328 صوتا فوق السن وحصول أيمن عثمان على 410 أصوات ومحمود طه 417 صوتا ومصطفى الوكيل 430 صوتا فوق السن.

النتائج الأولية لانتخابات الصيادلة تشير إلى فوز الدكتور محيى عبيد بمنصب النقيب

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