بدء تلقى طلبات حج القرعة لهذا العام بجميع أقسام محافظة الإسكندرية

بدأت مديرية أمن الإسكندرية، وجميع أقسام الشرطة، اليوم السبت، تلقى طلبات حج القرعة لهذا العام 2015، ويستمر تقديمها حتى يوم 19 مارس الجارى.

وتم الإعلان عن عدة شروط يجب توافرها لدى المتقدمين والراغبين فى أداء فريضة الحج طبقًا لنظام القرعة، من بينها تقديم شهادة بالموقف التجنيدى لمن هم فى سن التجنيد، وموافقة جهة العمل على السفر بالنسبة للعاملين بالدولة الذين يطلب منهم ذلك، إضافة إلى جواز سفر دولى مميكن سارى المفعول لمدة سنة على الأقل، كما يشترط لقبول طلب أداء الفريضة مرور خمس سنوات هجرية على آخر أداء لفريضة الحج لمن سبق لهم الحج سواء عن طريق "القرعة - السياحة - الشئون الاجتماعية - الهيئات" ويستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه أو الزوج المرافق لزوجته التى لم يسبق لها الحج، ويشترط ألا يقل السن بالنسبة للرجال عن 25 عامًا إلا إذا كان مرافقا لأحد والديه المستوفى لشروط حج القرعة.

وبالنسبة للإناث أقل من 45 عاما، يشترط لسفرهم وجود محرم مرافق لهن مع وجود إثبات لصلة القرابة، على ألا يقل سن المحرم عن 18 عامًا، ويشترط للمتقدمين من كبار السن "70 سنة فأكثر" وأصحاب الأمراض المزمنة والاحتياجات الخاصة اصطحاب مرافق من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ضمن القرعة العامة على أن يشترط فى المرافق أن تسمح حالته الصحية والعمرية برعايتهم ولم يسبق له الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية، ويلتزم الحاج بالتطعيم قبل السفر ب 10 أيام على الأقل ومدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من آخر تطعيم بلقاح الحمى المخية الشوكية وباللقاح الرباعىACYW135، ويوصى بلقاح الأنفلونزا الموسمية، ويحظر التنازل أو البيع أو الهبة لفرصة الحج إلى آخرين ولا يورث فى حالة الوفاة وفى حالة الانسحاب نهائيا من الرحلة تؤول فرصة الحج إلى الفائز فى القرعة الاحتياطية بالمديرية وفقا لأولوية ترتيب الفائزين .