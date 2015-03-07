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الدكتور شريف عبد الوهاب يفوز بمنصب نقيب صيادلة جنوب سيناء

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الدكتور شريف عبد الوهاب يفوز بمنصب نقيب صيادلة جنوب سيناء الدكتور شريف عبد الوهاب يفوز بمنصب نقيب صيادلة جنوب سيناء
أسفرت انتخابات مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة جنوب سيناء عن فوز الدكتور شريف عبد الوهاب بمنصب النقيب بعد حصوله على 36 صوتاً.

وحصل الدكتور فايز غريب، منافس الدكتور عبد الوهاب، على 27 صوتاً فى الانتخابات التى أجريت بمقر نقابة الصيادلة بمدينة شرم الشيخ وبرئاسة المستشار أحمد عقاب.

وفاز بعضوية مجلس النقابة بالنسبة لفوق السن كل من الدكتور أشرف سعد حصل على 56 صوتا والدكتور السيد شوربجى 53 صوتاً والدكتور يوسف سيد عبد الكريم 44 صوتاً.

وفاز بعضوية مجلس النقابة تحت السن كل من الدكتور عمر حسين وحصل على 28 صوتاً والدكتور أحمد حامد 28 صوتاً والدكتور رمضان دودار 27 صوتاً.
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