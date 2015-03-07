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وصول 7متهمين بـ"خلية السويس" الإرهابية إلى أكاديمية الشرطة لبدء محاكمتهم

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وصول 7متهمين بـ"خلية السويس" الإرهابية إلى أكاديمية الشرطة لبدء محاكمتهم وصول 7متهمين بـ"خلية السويس" الإرهابية إلى أكاديمية الشرطة لبدء محاكمتهم
وصل منذ قليل، المتهمون فى خلية السويس الإرهابية إلى مقر محاكمتهم المنعقدة بأكاديمية الشرطة، وذلك فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس" الإرهابية من بين 26 من أفراد الخلية.

كانت المحكمة قضت بإعدامهم خلال شهر مارس من العام الماضى.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.

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