مصرع عامل فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى كوبرى سوهاج الجديد

شهد مركز شرطة سوهاج، وقوع حادث أعلى كوبرى سوهاج الجديد دائرة المركز بين سيارة نقل ودراجة بخارية، ونتج عن الحادث وفاة أحد مستقلى الدراجة البخارية وتم نقله للمستشفى الجامعى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز اصطدام السيارة رقم 50201 نقل سوهاج قيادة "محمد.س.م.ع" 25 سنة، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالدراجة البخارية 90848 سوهاج قيادة "يوسف أ أ" 22 عاما ويقيم دائرة قسم أول.

نتج عن الحادث وفاة "إسلام ا ع م" 16 عاما دائرة قسم أول سوهاج من مستقلى الدراجة البخارية عقب وصوله لمستشفى سوهاج الجامعى متأثرًا بإصابته، وبسؤال عم المتوفى 43 عامل ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج أتهم قائد السيارة بأحداث إصابة نجل شقيقه التى أودت بحياته.

بتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود كسر بعظام الصدر والحوض ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3737 جنح المركز لسنة 2015، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.