أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن سوهاج يحرر سائقا بعد اختطافه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

Google+ Print
أمن سوهاج يحرر سائقا بعد اختطافه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة أمن سوهاج يحرر سائقا بعد اختطافه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج برئاسة الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، من تحرير سائق تم اختطافه من دائرة المركز وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية مع آخرين.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد قيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بقطع الطريق أمام إحدى السيارات وقيامهم بإجبار قائدها على النزول عنوة واختطافه ولاذوا بالفرار.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث، والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والنقيب أحمد طلعت معاون مباحث المركز، قيام أشخاص يستقلون سيارة نقل بقطع الطريق أمام إحدى السيارات وقيامهم بإجبار قائدها على النزول عنوة واختطافه ولاذوا بالفرار.

توصلت تحريات ضباط مباحث المركز إلى أن المجنى عليه رفاعى ع ى 35 عاما ويقيم بذات الناحية، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحمد م ع 46 عاما ويقيم بناحية روافع القصير دائرة المركز.

وتم استهداف منزل المذكور وتم العثور على المجنى عليه، وتم ضبط المتهم وشقيقه شعبان م أ ع 35 عاما ويقيم بذات الناحية وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بقيام المتهمين بإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة وبمواجهة المتهم الأول أعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه المذكور بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه لفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها حرر عن ذلك المحضر رقم 1425 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365