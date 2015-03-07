أمن سوهاج يحرر سائقا بعد اختطافه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج برئاسة الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، من تحرير سائق تم اختطافه من دائرة المركز وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية مع آخرين.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد قيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة نقل بقطع الطريق أمام إحدى السيارات وقيامهم بإجبار قائدها على النزول عنوة واختطافه ولاذوا بالفرار.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث، والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، والنقيب أحمد طلعت معاون مباحث المركز، قيام أشخاص يستقلون سيارة نقل بقطع الطريق أمام إحدى السيارات وقيامهم بإجبار قائدها على النزول عنوة واختطافه ولاذوا بالفرار.

توصلت تحريات ضباط مباحث المركز إلى أن المجنى عليه رفاعى ع ى 35 عاما ويقيم بذات الناحية، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحمد م ع 46 عاما ويقيم بناحية روافع القصير دائرة المركز.

وتم استهداف منزل المذكور وتم العثور على المجنى عليه، وتم ضبط المتهم وشقيقه شعبان م أ ع 35 عاما ويقيم بذات الناحية وبسؤال المجنى عليه أيد ما جاء بالفحص، وأضاف بقيام المتهمين بإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة وبمواجهة المتهم الأول أعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع شقيقه المذكور بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه لفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها حرر عن ذلك المحضر رقم 1425 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.