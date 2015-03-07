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عدم انتظام نوم المراهقين يجعلهم أكثر نهما للطعام

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عدم انتظام نوم المراهقين يجعلهم أكثر نهما للطعام عدم انتظام نوم المراهقين يجعلهم أكثر نهما للطعام

• النوم غير المنتظم


>كشفت دراسة علمية حديثة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن النوم غير المنتظم لدى المراهقين قد يؤثر على كمية الطعام التى يتناولونها ويجعلهم أكثر جوعاً. وشمل البحث 342 مراهقاً، متوسط أعمارهم 17 عاماً، ينامون فى المتوسط 7 ساعات كل ليلة.

• ارتباط النوم بالأكل


>ولاحظ الباحثون أن عدم انتظام النوم لدى المراهقين سواء كانوا ينامون ساعة أقل أو أكثر من المعتاد، فإنهم يأكلون فى المتوسط كمية أكثر تصل إلى 201 من السعرات الحرارية، و6 جرامات زيادة من ، و32 جراماً من زيادة من الكربوهيدرات يومياً.

• عدم انتظام النوم يتسبب فى تناول الطعام ليلاً


>ووجد الباحثون أيضاً فى معرض أبحاثهم أن هؤلاء المراهقين كانوا أكثر عرضة لتناول الوجبات الخفيفة ليلاً وخاصةً فى عطلة نهاية الأسبوع، وفقا للدراسة.

وقال مؤلف الدراسة فانهى خبير علم الاوبئة فى كلية الطب بجامعة بنسلفانيا، إن أحد التفسيرات المحتملة لهذه النتائج هو أن عدم الانتظام فى النوم قد يؤدى إلى حدوث اضطراب فى الهرمونات التى تسبب تناول الطعام أكثر من المعتاد.

• عدم انتظام النوم يرفع من خطر الإصابة بالسمنة


>وقد أظهرت الأبحاث السابقة مؤخراً أن المراهقين الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم معرضون لخطر متزايد للسمنة.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى Health@youm7.com

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