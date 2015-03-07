35% من سكان العالم لا يعلمون أنهم يعانون من تسوس الأسنان

أظهرت دراسة تحليلية بريطانية جديدة أن 2.4 مليون شخص حول العالم يعانون من تسوس الأسنان، البالغون منهم يعانون من التسوس فى الأسنان الدائمة، وما يقرب من 621 مليون طفل يعانون من التسوس فى الأسنان اللبنية، وهو ما يشكل عبئا على الصحة العالمية.

وفقا لموقع Irishhealth الطبى الأيرلندى فإن 190 مليون حالة جديدة من تسوس الأسنان تحدث كل عام حول العالم، وعدد المصابين الآن بالتسوس يمثلون حوالى 35% من سكان العالم، وهذا ما كشفته 192 دراسة التى حللت بيانات سكان العالم المتعلقة بتسوس الأسنان، وشملت أكثر من 3.2 مليون من البالغين فى 67 دولة، و1.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سنة و14 سنة فى 74 من الدول حول العالم.

قاد الدراسة بروفيسور فاجنر مارسينس الأستاذ بجامعة كوين مارى فى لندن، والذى يؤكد أن أغلب هذه الحالات لا تعلم إصابتها بتسوس الأسنان، وأن تسوس الأسنان فى الأطفال يحدث نتيجة عدوى الأسنان ويؤثر على النمو الطبيعى للطفل، لذا لابد أن ينتبه صناع القرار إلى ضرورة التنبيه بمشاكل الأسنان، وتوفير الرعاية الصحية المجانية لها، لأنها توفر الملايين على المدى البعيد.

ويضيف فاجنر أن استهلاك كميات عالية من المواد الغذائية والمشروبات المحتوية على السكر والوجبات الغذائية السريعة والخفيفة يرتبط بزيادة معدلات تسوس الأسنان.

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السمنة تساهم فى إصابة أسنانك بالتسوس