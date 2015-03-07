علماء يستخلصون مركبا طبيعيا من البصل قد يعالج مرضى السكر

فى سبق علمى جديد قد يفتح الباب أمام علاجات جديدة واعدة لعلاج مرض السكر، توصل فريق من العلماء إلى استخلاص مركب طبيعى من البصل قد يسهم بشكل كبير فى خفض مستوى ارتفاع السكر فى الدم بين مرضاه، كذلك مستويات الكولسترول الضار فى الدم.

وقد تم استعراض النتائج، استنادا إلى التجارب التى أجريت على فئران التجارب مصابة بمرض السكر يتم علاجهم بواسطة عقار "ميتفورمين" المعالج للسكر، فى الاجتماع السنوى الـ97 للجمعية الأمريكية للغدد الصماء" فى سان دييجو هذا الأسبوع.

وأوضح الباحث أنتونى أوجيه بجامعة ولاية دلتا فى أبراكا فى نيجيريا، أن البصل رخيص الثمن ومتاح كمكمل غذائى للكثيرين، فضلا عن امتلاكه خواص وقدرات عالية فى علاج السكر بين المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستواه فى الدم.

وفى هذه الدراسة، قام الباحثون بتغذية 3 مجموعات من الفئران بجرعات متفاوتة من عقار "المتفورمين" المعالج للسكر مع مستخلصات طبيعية من البصل، لمعرفة ما إذا كان من شأنه تعزيز آثار الدواء المعالج.

وأظهرت النتائج أن جرعتين من مستخلص البصل خفضت بشدة مستويات السكر فى الدم فى الجرذان المصابة بداء السكر بنسبة 50%، و35% على التوالى، كما أفاد الباحثون أنه خفض أيضا مستوى الكوليسترول الكلى فى الجرذان المصابة بداء السكر، مع جرعتين أكبر حجما مرة أخرى لتعظيم الأثر.

وشدد الباحثون فى معرض أبحاثهم على ضرورة التحقيق فى الآلية وراء دور البصل فى خفض مستويات السكر فى الدم.