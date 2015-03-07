أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إدمان الرضع للمسكنات يثير قلقا متزايدا فى الولايات المتحدة

Google+ Print
إدمان الرضع للمسكنات يثير قلقا متزايدا فى الولايات المتحدة إدمان الرضع للمسكنات يثير قلقا متزايدا فى الولايات المتحدة
دق تقرير طبى حديث صادر عن "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكى ناقوس الخطر من مواجهة الولايات المتحدة لمخاطر متنامية لزيادة حدة ظاهرة ولادة أطفال يعانون من إدمان المسكنات، وهى المشكلة التى تبرز بصفة خاصة فى ولاية "فلوريدا" الأمريكية.

وأوضح التقرير معاناة هؤلاء حديثى من ما يسمى "بمتلازمة الامتناع"، ليتعرضوا لأعراض تشابه انسحاب المخدر كما هو الحال بين مدمنى المخدرات بسبب إفراط أمهاتهم فى تناول المسكنات أثناء فترة الحمل، وفى أغلب الأحيان لا تخرج المسكنات عن " كسيكودونى" و"المورفين" أو "الهيدروكودون"، وفقا للفريق البحثى "بمركز الوقاية ومكافحة الأمراض".

وكشف الباحثون أنه منذ عام 1995، قفزت أعداد حديثى الولادة الذين يعانون من إدمان المسكنات بنحو 10 أضعاف فى ولاية فلوريدا، بينما ثلاثة أضعف عل الصعيد الوطنى.

وأوضحت الباحثة جنيفر ليند، أستاذ علم الأوبئة بمركز الوقاية ومكافحة الأمراض الأمريكى: "قد يعانى حديثو الولادة أعراضا حادة، والتى عادة ما تظهر فى غضون الأسبوعين الأولين من حياتهم، لتشمل نوبات حمى، إفراط فى البكاء، التقيؤ والإسهال، لتنسحب هذه الأعراض الإدمانية فى غضون بضعة أسابيع إلى شهر.

ففى عام 2009، بلغ المعدل الوطنى من "متلازمة الامتناع" بين حديثى الولادة نحو 3,4 لكل 1,000 ولادة، أى أقل من مجموع الحالات فى ولاية "فلوريدا، البالغ 4,4 لكل 1.000، وفقا لمعلومات أساسية صادرة عن المركز.

ووفقا للتقرير، تم تحديد 242 طفلا يعانون من متلازمة الامتناع من حديثى الولادة فى ثلاثة مستشفيات فى فلوريدا فى فترة سنتين 2010- 2011.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجد فيه الباحثون أن 99.6% من هؤلاء الأطفال تعرضوا للمسكنات المخدرة، تضاعفت بينهم الحالات الطبية الخطيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365