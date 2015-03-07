الأشخاص المعانون من النقرس أقل عرضة للإصابة بالزهايمر

• ارتفاع حمض اليوريك يسبب الإصابة بالنقرس

• ما أعراض النقرس؟

• حمض اليوريك قد يحمى الدماغ من الزهايمر

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون وكنديون، أن الأشخاص الذين يعانون من النقرس أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.>وأوضح الباحثون، عبر الدراسة التى نشرت فى دورية الأمراض الروماتيزمية، أن حمض اليوريك الذى يمكن أن يسبب النقرس قد يقى فى الوقت نفسه من الإصابة بمرض الزهايمر.>ويصاب الشخص بالنقرس عندما يتراكم حمض البوليك الزائد فى الدم، مما يسبب تكوين البلورات حول المفاصل، ويترتب على ذلك ألم شديد وتورم، وفقاً للباحثين.>واكتشف الباحثون خلال الدراسة، أن الخصائص المضادة للأكسدة فى حمض اليوريك قد تحمى الدماغ من الزهايمر، وفقاً لتحليل بيانات حوالى 3.7 مليون شخص فوق سن الـ40 فى قاعدة البيانات البريطانية.

وقارن الباحثون بين بيانات الأشخاص الذين يعانون من النقرس، والأشخاص الذين لا يعانون منه، بالإضافة إلى تحليل مراحل تطور مرض الزهايمر لديهم فى فترة متابعة استمرت لخمس سنوات.

ووجد الباحثون، أن هناك 309 حالات جديدة أصيبت بمرض الزهايمر من أصل 59224 شخصًا مصابًا بالنقرس، كما أصيب حوالى 1942 شخصاً بالزهايمر من أصل 238805 أشخاص غير مصابين بالنقرس.

وأضاف الباحثون، أن هذا يدل على انخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 24% لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضى للإصابة بالنقرس، مع مراعاة الاختلافات فى العمر والجنس ووزن الجسم، ونمط الحياة والصحة.

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