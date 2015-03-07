مدرب بلباو: ريال مدريد متخصص في تحطيم المعنويات

(إفي): أكد إرنستو فالفيردي مدرب أثلتيك بلباو أن تأهل فريقه لنهائي كأس ملك إسبانيا سيمثل حافزا قبل مواجهة ريال مدريد غدا السبت على ملعب سان ماميس في قمة الجولة 26 من الليجا.

وأوضح فالفيردي خلال مؤتمر صحفي اليوم "الريال متخصص في هدم معنويات الفرق الواثقة من نفسها، يمكنه التسجيل بأي طريقة ممكنة".

وشدد المدرب "لا يمكن أن نلعب بطريقة واحد ضد واحد أمام الريال، لأننا لن نستطيع ذلك" معيدا للأذهان فوز الريال ذهابا في ملعبه 5-0.

وتأهل بلباو لنهائي كأس الملك عقب الإطاحة بإسبانيول، ليضرب موعدا مع برشلونة في مباراة قد تقام على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال.

ويتصدر الريال الليجا بفارق نقطتين فقط عن مطارده برشلونة، فيما يحل بلباو بالمركز العاشر.