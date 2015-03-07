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مارسيليا يستعيد الانتصارت بستة أهداف في تولوز

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مارسيليا يستعيد الانتصارت بستة أهداف في تولوز مارسيليا يستعيد الانتصارت بستة أهداف في تولوز

(إفي): أنهى مارسيليا صيامه عن الانتصارات في الجولات الأربعة الماضية من الدوري الفرنسي ليسحق اليوم مضيفه تولوز بستة أهداف مقابل واحد في افتاح الجولة 28.

وصعد فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا لوصافة الليج آ مؤقتا بعد الحصول على النقطة 53 ، بفارق الأهداف عن حامل اللقب باريس سان جيرمان، صاحب المركز الثالث، الذي سيستضيف لانس السبت.

ويبتعد مارسيليا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ليون، الذي يستقبل مونبلييه السبت أيضا.

حسم الفريق الجنوبي الشوط الأول لصالحه برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها كل من البلجيكي ميشي باتشواي (ق2 و44) وبابتيست ألوي (ق6) والسويسري فرانسوا موباندجي بالخطأ في مرماه (ق20).

وبعد الاستراحة قلص وسام بن يدر الفارق لتولوز (ق76)، لكنه استفز الغاني أندريه أيو لإضافة الهدف الخامس للضيوف (ق78) ومن ثم اختتم أندريه جينياك نصف الدستة (ق89).

وتجمد بذلك رصيد تولوز عند 29 نقطة بالمركز الـ18 ، أول مراكز الهبوط.

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