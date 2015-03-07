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الليدي غاغا تتخلى عن جنونها المعتاد في باريس

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الليدي غاغا تتخلى عن جنونها المعتاد في باريس الليدي غاغا تتخلى عن جنونها المعتاد في باريس

السبت 07-03-2015 10:30

عرفت المغنية الشهيرة ليدي غاغا Lady Gaga بإطلالاتها المجنونة واختياراتها غير المألوفة في إطلالاتها غالباً ولكن في زيارتها الأخيرة لمدينة الأناقة باريس قررت غاغا أن تتخلى عن جنونها المعتاد لتظهر بإطلالات جذابة وأنيقة .
في عرض Balenciaga إختارت النجمة معطفاً رائعاً باللون الأبيض وتقليمات سوداء وقد اختارت أن تكمل إطلالتها بباركة شقراء ذات شعر طويل ، أما في الحفل الذي أقامه المصمم Alexander Wang بعد العرض فقد بدت غاغا متألقة بفستان فضي رائع من المجموعة المعروضة نفسها . كما ظهرت بإطلالات يومية ناعمة في شوارع باريس.
شاهدي معنا كيف تخلت غاغا عن جنونها لتتألق بأجمل الإطلالات في باريس

 

 

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