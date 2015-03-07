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بالفيديو.. القائد السابق لـ” 777 ” يعلم كيفية الدفاع عن النفس في”متبقاش الضحية”

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بالفيديو.. القائد السابق لـ” 777 ” يعلم كيفية الدفاع عن النفس في”متبقاش الضحية” بالفيديو.. القائد السابق لـ” 777 ” يعلم كيفية الدفاع عن النفس في”متبقاش الضحية”

العقيد حاتم صابر

انتهى منذ عدة أسابيع تصوير البرومو التشويقي الخاص ببرنامج “متبقاش الضحية” وهو سلسلة من الحلقات يقدمها العقيد حاتم صابر الملقب بالقائد المجهول، وهو القائد السابق للفرقة 777 مكافحة إرهاب دولي.

وغلبت الإثارة والتشويق على الحلقات التي تهدف إلى تعليم الدفاع عن النفس من خلال مواقف حياتية يتعرض لها ويشرح الطرق المناسبة لمواجهتها ومن المنتظر عرضه خلال أيام على عدد من القنوات الفضائية.

ويشارك في الأداء التمثيلي : محمد الأسمر – أدريانو بدوي – نسمة عادل – أحمد صلاح – أسامة جمال – خالد جمال – سمير نبيل – شادي الكموني – اشرف رمزي – كريم لطفي – ليلى النجار، تصوير عبد الله محمود – محمود كيوا – أسامة حبيب فوتوغرافيا عمرو الشربيني مدير تصوير محمود المصري مونتاج وخدع سينمائية عمرو نبيل منتج فني إسلام تايجر إخراج نبيل منسي.

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