إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انفجار أسطوانة غاز بدمنهور

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة جراء انفجار أسطوانة غاز بمنزل بناحية عزبة الحوشى بدمنهور، حيث تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارا صباح اليوم، من قسم شرطة دمنهور بانفجار أسطوانة غاز بمنزل بناحية عزبة الحوشى دائرة القسم.

انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انفجار أسطوانة غاز داخل منزل "محمد. ع" سائق، ومقيم بذات العنوان، وتمت السيطرة عليه وإخماده.

وأسفر الحادث عن إصابة مالك المنزل وكل من: "علية صبحى الفرجانى ربة منزل، زوجة مالك المنزل، وآية محمد عثمان حجاج، ربة منزل نجلة مالك المنزل، وندا جمال المحــلاوى، طالبة"، جميعهم مقيمين بذات العنوان، مصابين بحروق من الدرجة الثالثة وتم نقلهم للمستشفى الجامعى بالإسكندرية.

تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الواقعة، وجار متابعة الحالة الصحية للمصابين وسؤالهم فور تماثلهم للشفاء.