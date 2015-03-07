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إحباط تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بميناء السويس

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إحباط تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بميناء السويس إحباط تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية والأسلحة البيضاء بميناء السويس
نجح رجال مباحث إدارة شرطة موانئ السويس فى إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية والأسلحة البيضاء والمنشطات الجنسية لداخل البلاد.

كانت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ السويس قد أكدت قيام إحدى شركات الدهانات والصناعات الكيماوية، ومالكها "سالم م.م" باستيراد رسالة واردة من دولة الصين عبر ميناء السخنة البحرى، وقيام صاحب الشأن بإخفاء كميات كبيرة من الألعاب النارية والمنشطات الجنسية والأسلحة البيضاء ضمن مشمول الرسالة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة جمركية شرطية لفحص مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط (455) كرتونة تحوى ("3,610,000" ثلاثة ملايين وستمائة وعشر ألف وحدة ألعاب نارية)، و(156) كرتونة تحوى (6850 سلاح أبيض عبارة عن "مطواه")، و(98) كرتونة تحوى (50010 أقراص "منشط جنسى"، 4000 أمبول دهان جنسى).

وبسؤال كل من (عبدالعزيز.ف.س 29 سنة مستخلص جمركى ومفوض من صاحب الشأن لإنهاء الإجراءات على الرسالة، و"حسنى. م.ح" 29 سنة مستخلص جمركى ومفوض من صاحب الشأن لإنهاء الإجراءات على الرسالة، وأقرا بصحة واقعة الضبط، وأنكرا علمهما بوجود المضبوطات ضمن مشمول الرسالة.

ونجحت القوات فى ضبط المذكورين حال قيامهما بإنهاء الإجراءات الجمركية لرسالة لذات الشركة ونفس المشمول وضبط بداخلها (890 كرتونة بداخلها 445000 علبة سجائر مسرطنة)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365