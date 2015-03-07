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ضبط 13 شخصا وبحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 13 شخصا وبحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 13 شخصا وبحوزتهم أسلحة ومخدرات فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة، اليوم، استهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، عن ضبط 13 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية، بينهم 3 بنادق خرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، كما تم ضبط 60 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1102 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهـاء رخصـة قيـادة.

وفى ذات السياق تمكنت الحملة من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها.

شارك فى الحملة اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير أمن البحيرة، والعميد هشام والى، مدير المرور، والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

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مصر 365