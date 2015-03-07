عامل يصدم سيارة شرطة أثناء محاولته الهروب من كمين فى دمنهور

تلقى مدير أمن البحيرة اللواء محمد فتحى إسماعيل إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتهشم سيارة شرطة وتحطيمها جراء اصطدام سيارة بها حال هروب قائدها من الكمين بدمنهور.

ترجع أحداث الواقعة أثناء قيام خدمات الكمين الأمنى المعينة بقطاع غرب مدينة دمنهور بعمل كمين متحرك بشارع عبد السلام الشاذلى دائرة قسم شرطة دمنهور تلاحظ لهم قدوم السيارة رقم ب ص ر 3482 ملاكى وما أن شاهد قائدها القوات قام بالرجوع بالسيارة للخلف فى محاولة للهروب، مما أدى لاصطدامه بالسيارة رقم 3743 / ب 16 شرطة التابعة لإدارة شرطة النجدة قيادة أمين الشرطة محمود على عيسى - من قوة ذات الإدارة.

تم ضبط السيارة وتبين أن قائدها يدعى "محمد.ش.أ" عامل ومقيم شارع أبو عبد الله قسم دمنهور وبحوزته سكين وعثر بداخل السيارة على رخصة تسيير باسم "طارق.ف.ف" ومنتهية الترخيص منذ 8/7/2014، بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وحيازته للسكين بقصد الدفاع.