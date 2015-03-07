3 عاطلين يحاولون قتل صديقهم لخلافات مالية على 50 جنيها بدمنهور

يكثف رجال مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير الأمن، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من جهودهم، لسرعة ضبط 3 عاطلين حاولوا قتل زميلهم بعد إصابته بجروح طعنية بالجسم، لخلافات مالية على 50 جنيها .

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة دمنهور من المستشفى العام، بوصول "محمد على حسن بحيرى" عامل ومقيم منشأة الحرية دائرة المركز، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح طعنية بالجسم، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة .

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والمقدم محمد حمودة رئيس مباحث دمنهور، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وبالفحص وسؤال شقيقه محمود على حسن بحيرى عامل ومقيم بذات العنوان اتهم كلا من، "ناصر ا"، و"فتحى ا"، و"محمد س" المقيمون بذات العنوان هاربين بالتعدى على شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بمطواة كانت بحوزة أحدهم لخلافات مالية بينهم .