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تجديد حبس 5 طلاب إخوان بالسويس 15 يوما للتحريض على العنف

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تجديد حبس 5 طلاب إخوان بالسويس 15 يوما للتحريض على العنف تجديد حبس 5 طلاب إخوان بالسويس 15 يوما للتحريض على العنف
قررت نيابة السويس صباح اليوم السبت، تجديد حبس 5 طلاب من بينهم 2 بجامعة الأزهر 15 يومًا على ذمة التحقيقات لمشاركتهم فى تظاهرات الإخوان بالمحافظة، والتحريض على العنف.

كان ضباط الأمن الوطنى بالسويس تمكنوا منذ شهر من ضبط المتهمين، وذلك لاشتراكهم فى مظاهرات الإخوان واستهداف المنشآت الشرطية والتعدى على المنشأة الحيوية والخاصة وترويع المواطنين.

قال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة، إن المتهمين صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بعد أن ثبتت التحريات اشتراكه فى تظاهرات الإخوان ومحاولة التعدى على سيارات الشرطة وسيارات أخرى خاصة بالمواطنين، وترويع المارة بالشوارع، وترديد هتافات معادية للدولة ومخالفة لقانون التظاهر.

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مصر 365