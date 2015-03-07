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ضبط 3 متهمين هاربين متورطين بأحداث شغب بالمنيا

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ضبط 3 متهمين هاربين متورطين بأحداث شغب بالمنيا ضبط 3 متهمين هاربين متورطين بأحداث شغب بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 3 متهمين بالتعدى على مراكز الشرطة والمنشآت العامة خلال الأحداث التى شهدتها محافظة المنيا فى 2013.

وكان اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا تلقى إخطارًا يفيد بالقبض على 3 متهمين، منهم اثنان مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 3529 لسنة 2013 إدارى مركز ديرمواس اقتحام النيابة العامة، بالإضافة إلى متهم آخر من العدوة مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 588 لسنة 2013 إدارى مركز العدوة اقتحام مركز العدوة.
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