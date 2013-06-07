بالصور.. "اليوم السابع" ترصد معاناة جزيرة العليقات بقنا

أكثر من 5 آلاف نسمة هى تعداد سكان جزيرة العليقات بقرية أبنود التابعة لمركز قنا.. فعلى الرغم من قربها من العاصمة قنا بمسافة 15 كيلو مترا فقط يعيش أهلها فى حالة من الفقر الشديد للخدمات فمنذ أكثر من ثلاثين عاما لم ينظر مسئول واحد لأهل تلك الجزيرة.

قال على محسن، مزارع "تهالكت كل البنية التحتية وأصبح الأهالى يتجرعون المر حيث داخل الجزيرة يشربون من مياه الطلمبات الحبشية والآبار الارتوازية على الرغم من أن مياه النيل تحيطنا من كل جانب، مضيفا أن الوحدة الصحية بالجزيرة خارج الخدمة، ولا يوجد بها سوى طبيب واحد ممارس وتعانى نقصا حادا فى التخصصات والأدوية ولا يوجد بها حتى اسطوانة أكسجين واحدة ولا أمصال يمكنها إنقاذ حياة المرضى.

أما سعد حسين، موظف، فقال "نعيش فقرا فى الخدمات والمرافق لقد طرق الشباب كل الأبواب لإنقاذ الجزيرة من نحت النيل لها ومن تلوث مياه الشرب حيث يشرب الأهالى من الطلمبات الحبشية والآبار الارتوازية وهى كارثة كبرى نظرا لارتفاع الأملاح فى الآبار والتى أصابت الشباب والأهالى بفيروس "سى" الخطير.

وأضاف حمدى عثمان، نعانى من انقطاع الكهرباء المستمر فى ظل تهالك البنية التحتية من الأسلاك والأعمدة والمحولات نتيجة إهمال المجلس القروى لقرية أبنود منذ زمن طويل وإلى الآن.

واختتم حسان فراج صياد قائلا: نعانى هنا عزلة تامة عن باقى سكان المحافظة وليس لنا مصدر لأرزاقنا سوى مهنة الصيد ولا يوجد فى الجزيرة مدرسة أو حتى فصل دراسى واحد للأطفال الصغار، حيث يواجه أطفالنا يوميا خطر الموت حيث تحملهم المراكب الصغيرة المتهالكة فى كل صباح إلى مدارسهم فى قرية أبنود، مطالبا وكيل وزارة التعليم ومحافظ قنا بإنشاء عدة فصول دراسية للمرحلة الابتدائية رحمة بأبناء الجزيرة.