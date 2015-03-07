السيطرة على حريق شب فى منزلين بسوهاج بسبب ماس كهربائى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب بمنزلين بناحية قرية الشيخ صالح دائرة مركز شرطة المراغة دون وقوع خسائر فى الأرواح .

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة، يفيد بنشوب حريق بمنزلين، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز شرطة المراغة والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون مباحث المركز، بنشوب حريق بناحية الشيخ صالح دائرة المركز بمنزلين ملك رضا ك ح م 32 عاما ربة منزل و فايزة ف ع 35 عاما ربة منزل وتقيمان بذات الناحية، ولم ينتج عن الحريق إصابات وانحصرت التلفيات فـى احتراق بعض الأجهزة الكهربائية والمنقولات المنزلية ومبالغ مالية من المنزلين.

وبسؤال مالكتى المنزلين أيدتا ما جاء بالفحص، ورجحتا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى بمنزل الأولى ونفيتا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 950 إدارى المركز لسنة 2015 وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.