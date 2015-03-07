جنايات أسيوط تنظر محاكمة 25 متهماً بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية

تنظر محكمة جنايات أسيوط، الدائرة التاسعة المختصة بقضايا الإرهاب، اليوم السبت، 5 قضايا لجماعة الإخوان المسلمين، تضم 25 متهماً بالانضمام إلى جماعة الاخوان، برئاسة المستشار عبدالهادى محمد خليفة، وعضوية المستشارين محمد فهمى عبدالكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ.

كما تنظر المحكمة القضية رقم 8957 لسنة 2014 أول أسيوط، المتهم فيها شخص بالانضمام إلى جماعة الإخوان، والقضية رقم 17621 لسنة 2014 جنايات القوصية، المتهم فيها شخص بالانضمام إلى جماعة الإخوان، والقضية رقم. 6401 لسنة 2014 جنايات القوصية، المتهم فيها 19 شخصا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

كما تنظر المحكمة القضية رقم 4825 لسنة 2014 ثان أسيوط، المتهم فيها شخص بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتنظر أيضا القضية رقم 5094 لسنة 2014 ثان أسيوط، المتهم فيها 3 أشخاص بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.