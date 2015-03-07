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مقتل 25 تكفيري وإصابة 14 في ضربات جوية للجيش بسيناء

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مقتل 25 تكفيري وإصابة 14 في ضربات جوية للجيش بسيناء مقتل 25 تكفيري وإصابة 14 في ضربات جوية للجيش بسيناء

أكد مصدر أمنى، أن الضربات الجوية التي وجهها الجيش المصرى فى محافظة شمال سيناء خلال اليومين الماضيين مستهدفا تنظيم أنصار بيت المقدس أسفرت عن مقتل 25 عنصر تكفيري وإصابة 14 آخرين.

وأضاف المصدر، أن الضربات أصابت منزلين جنوبى مدينة الشيخ زويد أمس الجمعة مما أدى إلى مقتل 10 من جماعة انصار بيت المقدس، بالإضافة إلى 15  قتلوا فى ضربات جوية على 3 منازل جنوبى الشيخ زويد الخميس الماضي.

وشهدت مدينة العريش الليلة الماضية سلسة من الانفجارات تبين انها طلقات استكشافية وتمشيط من قبل القوات لمناطق جنوب العريش اعقبها اطلاق نار كثيف من قبل الارتكازات الأمنية بالمدينة.

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