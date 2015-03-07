ضبط أمين شرطة وزوجته بحوزتهما أقراص مخدرة بالغردقة

ألقت مباحث البحر الأحمر القبض علي أمين شرطة وزوجته “عرفيًا” وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والحشيش.

وكانت حملة من مباحث الآداب برئاسة العقيد محمد عبد الفتاح، تقوم بفحص الشقق المؤجرة وقاطنيها بمدينة الغردقة، وفى إحداها تم ضبط أمين شرطة بمركز تدريب الشرطة بالبحر الأحمر، بحوزته كمية من أقراص “التامول” و”الترامادول” المخدر.

وبمواجهته أقر بأن المضبوطات تخص زوجته “عرفيًا” وأرشد عن مكان وجودهما على إحدى الكافيتريات. وتم اصطحابه حيث تم ضبط الزوجة وعثر بحوزتها على قطعة من مخدر الحشيش تزن 60 جرامًا، وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.