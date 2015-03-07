الطيران المدني: 9543 إجمالي العائدين من ليبيا على 37 رحلة جوية

وصلت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، طائرة مصر للطيران من طراز البوينج 777 قادمة من مطار جربا بتونس وعلى متنها 307 ركاب، كما وصلت أيضًا رحلة ثانية وعلى متنها 211 راكبًا ليصبح إجمالى عدد العائدين من ليبيا على رحلات مصر للطيران حتى الآن 9543 مصرياً على 37 رحلة جوية.

وأضاف مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني أنه من المخطط إقلاع رحلة آخرى لمصر للطيران في الرابعة والنصف مساء اليوم من مطار القاهرة إلى جربا ومن المتوقع عودتها في الساعات الأولى من صباح الغد .

وقال المصدر إن المتابعة المستمرة تجرى مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة .