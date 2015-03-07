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مصرع طالب في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية أعلى كوبري سوهاج الجديد‎

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مصرع طالب في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية أعلى كوبري سوهاج الجديد‎ مصرع طالب في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية أعلى كوبري سوهاج الجديد‎

صورة أرشيفية

 

لقي طالب مصرعه، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية أعلي كوبري سوهاج الجديد.

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، أخطاراً من مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مصادمة أعلي كوبري سوهاج الجديد – دائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين اصطدام السيارة رقم 50201 نقل سوهاج قيادة المدعو محمد سعيد محمد  عبد الحليم 25 سنة ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بالدراجة البخارية 90848 سوهاج قيادة المدعو  يوسف أحمد  أبو رحاب 22 سنة ويقيم دائرة قسم أول.

ونتج عن الحادث وفاة المدعو أسلام السيد عيد محمد 16 سنة ويقيم دائرة قسم أول سوهاج [ من مستقلي الدراجة البخارية ] عقب وصوله لمستشفي سوهاج الجامعي متأثراً بإصابته.

وبسؤال عم المتوفي المدعو ناصر عيد محمد محمود 43 سنة عامل ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، أتهم قائد السيارة بأحداث إصابة نجل شقيقه التي أودت بحياته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي، بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود كسر بعظام الصدر والحوض ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3737 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

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