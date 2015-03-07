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“أنور وليم” يحتفظ بمنصبه نقيبًا لصيادلة البحر الأحمر للعام الثاني

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“أنور وليم” يحتفظ بمنصبه نقيبًا لصيادلة البحر الأحمر للعام الثاني “أنور وليم” يحتفظ بمنصبه نقيبًا لصيادلة البحر الأحمر للعام الثاني

صورة أرشيفية

 

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة، علي انتخابات نقابة الصيادلة بالبحر الأحمر، نتائج عملية فرز الأصوات و نتائج الانتخابات.

وأدلى 352 عضوًا بنقابة الصيادلة بأصواتهم في الانتخابات، من بين 730 عضوا، واحتفظ بمنصب نقيب صيادلة البحر الأحمر الدكتور أنور وليم قليني وذلك للعام الثاني وحصل علي 205 صوتا فيما حصل عماد نعيم عزيز علي117 وماجدة عبدالله عبد الحارس 30 صوتًا.

وفي مقاعد فوق السن، فاز رامي حسني شفيق 210 صوتا، وناصف وليم صموئيل 196 صوتًا، ونهال محمد هلال 294 صوتًا، وفي مقاعد تحت السن فاز عاطف فايز بباوي 202 صوتا وميلاد فضل الله أميل198 صوتا، ومينا لطفي216 صوتا.

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