دراسة: الجلوس طويلاً يزيد كميات الترسبات الضارة على جدران الشرايين بنسبة 14%

عزيزى الكسول.. إذا اعتدت حياة الراحة والكسل والجلوس لساعات طويلة، فاعلم أن الآثار السلبية التى تتعرض لها لن تستطيع الصالات الرياضية تخليصك منها، فقد حذرت دراسة طبية أن لكل ساعة جلوس تسهم بنسبة 14% فى تراكم الترسبات الضارة على جدران شرايينك.

فقد قام الباحثون فى كلية الطب جامعة “ويسكونسن” الأمريكية بتحليل مستوى النشاط بين 2,031 بالغ الذين كان متوسط أعمارهم 50 عاما. وألقت الدراسة الحديثة بالكثير من اللوم على نمط الحياة الحديثة، مؤكدة أن الجلوس لفترات طويلة يزيد فرص إصابتك بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومع ذلك، أكد الباحثون أنه إذا اعتقدت أن ذهابك للصالات الرياضية قد يحميك من هذه الآثار الخطيرة، فإنها تؤكد لك خطأ هذا الاعتقاد.

وقد حذرت أبحاث حكومية سابقة من أن الخمول والكسل يعتبران من العوامل القاتلة مثلها مثل التدخين والمسئولة عن سدس حالات الوفاة فى بريطانيا.

وقارن الباحثون عدد الساعات التى يقضيها المشاركون فى الدراسة كل يوم، مع مستويات تراكم الترسبات السامة والضارة على الأوعية الدموية المسببة لأمراض القلب، وأشارت المتابعة إلى أن البالغين الذين يمضون 12 ساعة فى الجلوس يوميا لمدة عامين سواء فى أعمالهم أو أمام التلفزيون، ارتفعت بينهم بنسبة 14% هذه الترسبات على جدار الشرايين.

أ ش أ