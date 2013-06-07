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هل يؤثر زيادة إفراز هرمون ( fsh ) على عمل الخصية؟

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هل يؤثر زيادة إفراز هرمون ( fsh ) على عمل الخصية؟ هل يؤثر زيادة إفراز هرمون ( fsh ) على عمل الخصية؟

أرسل قارئ يقول : أنا رجل عمرى 34 عاما متزوج منذ عدة أعوام ومؤخرا قمت بعمل بعض الفحوصات لمعرفة سبب تأخر الإنجاب وأظهرت التحاليل بأن لدى ارتفاعا فى هرمون الـ ( 37 fsh 21. ) وهو ما أثر على عمل الخصية وضعف عدد الحيوانات المنوية التى تنتجها فكيف يمكن علاج تلك الحالة ؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم كلية طب القصر العينى جامعة القاهرة قائلا : بداية يجب أن نعلم ما هى وظيفة هرمون الـ( fsh )، فهو هرمون تفرزه الغدة النخامية بالمخ لتحفيز عمل الخصية على إنتاج الحيوانات المنوية .

وارتفاع نسبة هذا الهرمون يشير إلى وجود قصور فى عمل الخصية أى أن هذا الارتفاع ناتج عن وجود مشاكل بالخصية وليس هو المسؤل عن حدوثها بل هو نتيجة لها .

فهو يفرز فى الأساس لتحفيز الخصيتين على إنتاج الحيوانات المنوية وفى حالة وجود مشاكل بالخصية تؤثر على هذا الإنتاج ترتفع نسبة إفراز الهرمون كنوع من التنشيط للخصيتين حتى تفرز مزيد من الحيوانات المنوية وفى حالة استمرار فشل الخصية فى هذا يحدث ارتفاع فى نسبة الهرمون .

وبالتالى فعلاج تلك الحالة يتم بمعرفة وتحديد الأسباب وراء ضعف وقصور عمل الخصية وهو ما يستلزم العرض على الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة لذلك .

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مصر 365