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محمد خليل يفوز بمنصب نقيب صيادلة أسيوط

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محمد خليل يفوز بمنصب نقيب صيادلة أسيوط محمد خليل يفوز بمنصب نقيب صيادلة أسيوط
أسفرت عملية فرز أصوات الناخبين فى انتخابات نقابة الصيادلة الفرعية بمحافظة أسيوط، عن فوز الدكتور محمد خليل بمقعد نقيب صيادلة أسيوط.

كما فازت الدكتورة هايدى صبحى شاكر والدكتور رأفت سخى، والدكتور أحمد صفوت بمقاعد فوق السن، وفاز الدكتور مايكل زكريا والدكتور محمد أبو العيون والدكتورة مى حسانين بالمقاعد الثلاثة تحت السن.

الجدير بالذكر، أن 34 مرشحا قد تنافسوا فى انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بأسيوط من بينهم 7 مرشحين تنافسوا على منصب النقيب وهم: "الدكتور ألبير توفيق كيرلس، ووجيه عزيز عبد المسيح، ومؤنس رزق نخلة، وإبراهيم عزمى حبيب، محمد خليل إبراهيم، وإسحق يوسف سريال، وألفونس فؤاد".

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