إضراب جزئي لأطباء مستشفى الغردقة العام لعدم صرف مستحقاتهم

أعلن الأطباء العاملين بمستشفى الغردقة العام الدخول في إضراب جزئي اليوم السبت 7 مارس بسبب عدم صرف مستحقاتهم القانونية مقابل النوبتجيات وحافز الطوارئ وحافز المناطق النائية لفترة أكثر من 3 شهور متتالية.

وكان الأطباء بمستشفى الغردقة والنقابة العامة قد قاموا بالاتصال بكافة المسؤولين وشرحوا لهم المشكلة مرارا وتكرارا دون أي نتيجة .

وأوضحت نقابة الأطباء للمواطنين بالغردقة أن إضراب الأطباء الجزئي لن يعطل تقديم الخدمة الطبية بأقسام الطوارئ والولادة والكسور والجروح والحروق والعناية المركزة والحضانات وغسيل الكلى والأورام، وستقدم الخدمة العاجلة لأي مريض يحتاجها فورا ومجانا بالاستقبال.

وطالبت النقابة المسؤولين بسرعة حل المشكلة لحصول الأطباء على حقوقهم القانونية في أسرع وقت.