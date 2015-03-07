وزير خارجية الأردن يجري محادثات في إيران مع روحاني وظريف

وصل وزير الخارجية الاردني ناصر جودة الى طهران ليلة الجمعة لاجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني.

وتاتي زيارة الوزير الاردني التي تستغرق يوما واحدا تلبية لدعوة من نظيره الايراني للبحث في العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية، بحسب وكالة انباء فارس الايرانية.

وتعتبر هذه اول زيارة لوزير خارجية اردني خلال الاعوام الثمانية الماضية.

كان وزير الخارجية الاردني قد التقي في مطار عمان قبل مغادرته متوجها الى طهران سفير ايران في الاردن مجتبي فردوسي بور حيث ناقشا الاجتماع العاشر للجنة المشترکة بين البلدين والذي سيعقد في نهاية شهر مارس الحالي في العاصمة الإيرانية.

واكد وزير الخارجية الاردني ان زيارته لايران في الظروف الراهنة مهمة جدا.

يشار الى ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد زار الاردن العام الماضي خلال جولة اقليمية لعدد من دول المنطقة.