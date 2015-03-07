فهمي نقيبًا لصيادلة كفر الشيخ بفارق 20 صوتًا فقط

أسفرت نتائج فرز أصوات الناخبين من أعضاء نقابة صيادلة كفر الشيخ عن فوز الدكتور محمد فهمي حسين نقيباً للصيادلة بفارق 20صوتاً فقط عن الدكتورة فريدة عبده فقد حصل فهمي على 469صوتاً وحصلت الدكتورة فريدة عبده وكيل نقابة الصيادلة السابق ب449صوتاً .

وفاز فوق السن، محمد كمال عبد الحافظ وحصل على 579صوتاً وهم من قائمة الدكتورة فريدة عبده وفاز الدكتور عبد العزيز العشماوي وحصل على 696صوتاً والدكتور إبراهيم شوقي الجندي وحصل على 487صوتاً وهما من قائمة الدكتور محمد فهمي نقيب الصيادلة الفائز في الانتخابات.

فيما فاز تحت السن بالمقاعد الثلاثة قائمة الدكتورة فريدة عبده المنافسة للنقيب الفائز ومنهم من ينتمي للتيار السلفي وهم الدكتور علاء إبراهيم علي حسن ريحان وحصل على 531صوتاً والدكتورة نهى عبد الرحمن جابر وحصلت على 520صوتاً والدكتور رضا محمد محمد عبد العال وحصل على 347صوتاً.

وحصل الدكتور صبري الطويله على 860 صوتا مرشح وسط الدلتا فوق السن ولأول مرة منذ 25عاماً أن يمثل محافظات وسط الدلتا “الغربية والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ ” عضواً لنقابة الصيادلة من كفر الشيخ.

وجاءت نسبة التصويت على منصب لنقيب العام بحصول أحمد فارس على 124صوتاً وحسين سباق على 5أصوات وسعاد إبراهيم على 108صوتاً وسمير السيد مرسي حصل على 249صوتاً وعلي مصطفى محمد حصل على 9أصوات ، كما حصل محيي الدين إبراهيم على 371 صوتاً وحصل يحي ذكي على 27صوتاً وطيف قلي حصل على 9أصوات.

وأدلى 935صيدلي بأصواتهم في انتخابات النقابة من بين 2285عضوا بنقابة الصيادلة الذين سددوا اشتراكاتهم .