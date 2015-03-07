محافظ كفر الشيخ يستجيب لطلب على الفيس بوك بعلاج أحد أدباء الستينيات

استجاب الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، لطلب مصطفى العافى الأديب ووكيل إدارة الإعلام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بتبنى علاج أحد الشعراء والأدباء من أبناء محافظة كفر الشيخ، وذلك نظرًا لخطورة حالته الصحية.

جاء ذلك عبر رسالة أرسلها مصطفى العافى عبر صفحة المحافظ الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، التى يتواصل من خلالها مع أهالى كفر الشيخ.

وكان العافى قد كتب على صفحة المحافظ الشخصية "نحن أدباء كفر الشيخ لدينا مطلب إنسانى يخص أحد أدباء الستينيات وأطالب المحافظ بعلاجه فى أحد المستشفيات على نفقة المحافظة"، ورد محافظ كفر الشيخ عليه، قائلًا: "جار اتخاذ اللازم".