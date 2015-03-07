محمد فهمى نقيباً لصيادلة كفر الشيخ بفارق 20 صوتاً عن الدكتورة فريدة عبده

أسفرت نتائج فرز أصوات الناخبين من أعضاء نقابة صيادلة كفر الشيخ عن فوز الدكتور محمد فهمى حسين نقيباً للصيادلة بفارق 20 صوتاً عن الدكتورة فريدة عبده، وحصل الدكتور محمد فهمى على 469 صوتاً، فيما حصلت الدكتورة فريدة عبده وكيل نقابة الصيادلة السابق على 449 صوتاً .

وفاز فوق السن كل من محمد كمال عبد الحافظ وحصل على 579 صوتاً وهم من قائمة الدكتورة فريدة عبده وفاز الدكتور عبد العزيز العشماوى، وحصل على 696 صوتاً، والدكتور إبراهيم شوقى الجندى وحصل على 487 صوتاً، وهما من قائمة الدكتور محمد فهمى نقيب الصيادلة الفائز فى الانتخابات.

وتحت السن فاز بالمقاعد الثلاثة قائمة الدكتورة فريدة عبده المنافسة للنقيب الفائز، ومنهم من ينتمى للتيار السلفى المؤيدين لها وهم الدكتور علاء إبراهيم على حسن ريحان، وحصل على 531 صوتاً، والدكتورة نهى عبد الرحمن جابر وحصلت على 520 صوتاً والدكتور رضا محمد محمد عبد العال، وحصل على 347 صوتاً

>وحصل الدكتور صبرى الطويلة على 860 صوتا مرشح وسط الدلتا فوق السن ولأول مرة منذ 25 عاماً يمثل محافظات وسط الدلتا "الغربية والمنوفية والقليوبية وكفر الشيخ" عضواً لنقابة الصيادلة من كفر الشيخ.

أما على مقعد النقيب العام فحصل أحمد فارس على 124 صوتاً وحسين سباق على 5 أصوات وسعاد إبراهيم على 108 أصوات وسمير السيد مرسى حصل على 249 صوتاً وعلى مصطفى محمد حصل على 9 أصوات، وحصل محيى الدين إبراهيم على 371 صوتاً وحصل يحيى ذكى على 27 صوتاً وطيف قلى حصل على 9 أصوات.

وأدلى 935 صيدليا بأصواتهم فى انتخابات النقابة من بين 2285 عضوا بنقابة الصيادلة الذين سددوا اشتراكاتهم.