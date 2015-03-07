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اليوم.. إضراب جزئى لأطباء مستشفى الغردقة لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة

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اليوم.. إضراب جزئى لأطباء مستشفى الغردقة لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة اليوم.. إضراب جزئى لأطباء مستشفى الغردقة لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة
أعلن أطباء مستشفى الغردقة العام أنهم سيبدأون، صباح اليوم السبت، فى تنظيم إضراب جزئى، لعدم صرف مستحقاتهم المالية، المتمثلة فى بدل النوبتجيات وحافز الطوارئ وحافز المناطق النائية، لفترة أكثر من 3 شهور متتالية.

وأضاف أطباء مستشفى الغردقة العام، أنهم أخطروا جميع المسئولين من قبل وشرحوا لهم مشكلة عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، دون أى نتيجة، لذلك دعوا للدخول فى إضراب جزئى عن العمل بدءًا من صباح اليوم السبت.

وأكد عدد منهم لـ"اليوم السابع"، أن الإضراب لن يعطل تقديم الخدمة الطبية بأقسام الطوارئ والولادة والكسور والجروح والحروق والعناية المركزة والحضانات وغسيل الكلى والأورام، وستقدم الخدمة العاجلة لأى مريض يحتاجها فورًا ومجانًا بالاستقبال، مطالبين المسئولين بسرعة حل المشكلة وحصولهم على مستحقاتهم المالية فى أسرع وقت، كما أكدوا أنهم أخطروا نقابة الأطباء من قبل بالإضراب.

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