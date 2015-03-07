غدا.. انطلاق قوافل جامعة قناة السويس للإصلاح البيئى إلى سانت كاترين

تنطلق صباح غد الأحد ٨ مارس قوافل الإصحاح البيئى إلى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور كمال جاد شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب أن هذه القافلة تأتى فى إطار الخدمات البيئية التى تقدمها الجامعة لمواطنى القناة وسيناء انطلاقا من دور الجامعة ومساهمتها فى نقل الخبرات وتقديم العون لأهالى سيناء.

وأضاف الدكتور كمال شاروبيم، أن القوافل تضم تخصصات عديدة منها الطب البشرى والبيطرى والأسنان والصيدلة والإرشاد الزراعى، مؤكدا أن القوافل تضم أساتذة متخصصين، ويتم الكشف والعلاج وتقديم الدواء هدية من الجامعة.