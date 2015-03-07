أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غدا.. انطلاق قوافل جامعة قناة السويس للإصلاح البيئى إلى سانت كاترين

Google+ Print
غدا.. انطلاق قوافل جامعة قناة السويس للإصلاح البيئى إلى سانت كاترين غدا.. انطلاق قوافل جامعة قناة السويس للإصلاح البيئى إلى سانت كاترين
تنطلق صباح غد الأحد ٨ مارس قوافل الإصحاح البيئى إلى مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور كمال جاد شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب أن هذه القافلة تأتى فى إطار الخدمات البيئية التى تقدمها الجامعة لمواطنى القناة وسيناء انطلاقا من دور الجامعة ومساهمتها فى نقل الخبرات وتقديم العون لأهالى سيناء.

وأضاف الدكتور كمال شاروبيم، أن القوافل تضم تخصصات عديدة منها الطب البشرى والبيطرى والأسنان والصيدلة والإرشاد الزراعى، مؤكدا أن القوافل تضم أساتذة متخصصين، ويتم الكشف والعلاج وتقديم الدواء هدية من الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365