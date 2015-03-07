محمد صبرى يفوز بمقعد نقيب صيادلة دمياط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بدمياط، برئاسة المستشار محمد سمير رجب، عن فوز الصيدلى محمد صبرى فوزى نقيبا للصيادلة فى محافظة دمياط، بعدد 480 صوتا على منافسة الصيدلى عبده عبيد الحاصل على 150 صوتا.

وعلى مقاعد فوق السن فاز الصيدلى خالد النجدى بعدد 466 صوتا وهناء الزفتاوى بعدد 319 صوت وإيهاب قطارية بعدد 291 صوتا.

وعلى مقاعد تحت السن فاز الصيدلى سامح المسلمانى بعدد 397 صوتا، وأحمد الغربى بعدد 384 صوتا، وشيماء عز الدين بعدد 375 صوتا، وذلك من عدد الحضور البالغ عددهم 634 صيدليا من إجمالى 1725 صيدليا ممن لهم حق التصويت.

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