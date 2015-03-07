رئيسة كوريا الجنوبية تزور قطر فى ختام جولتها بالشرق الأوسط

تعتزم الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه عقد اجتماع اليوم "السبت " مع رجال اعمال كوريين جنوبيين فى دولة قطر وهى المحطة الأخيرة لجولتها التى تشمل أربع دول فى منطقة الشرق الأوسط والتى كانت تستهدف فى المقام الأول توسيع العلاقات الاقتصادية الى ماهو أبعد من النفط والبناء.

وأوضحت اليوم وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية فى نسختها بالإنجليزية أن علاقات كوريا الجنوبية بدول منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط تهيمن عليها منذ فترة طويلة وأردات سول النفطية ومشاريع البناء التى تنفذها شركاتها فى المنطقة.

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