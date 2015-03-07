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طرح 300 فرصة استثمارية لمشروعات صغيرة بمؤتمر شرم الشيخ

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طرح 300 فرصة استثمارية لمشروعات صغيرة بمؤتمر شرم الشيخ طرح 300 فرصة استثمارية لمشروعات صغيرة بمؤتمر شرم الشيخ
كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة الاستثمار والمناطق الحرة انتهت من إعداد الخريطة الاستثمارية لمشروعات المحافظات لعرضها فى جناح الهيئة بمؤتمر مستقبل فى شرم الشيخ، المقرر انعقاده فى الفترة من 13-15 مارس المقبل.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن الخريطة تتضمن نحو 120 مشروعا فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المنتظر أن يتم طرح 300 فرصة استثمارية لمشروعات صغيرة ومتوسطة خلال المؤتمر سواء من جهات حكومية أو من القطاع الخاص.

وكان الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد صرح فى وقت سابق أن الهيئة حريصة على طرح مشروعات بالمحافظات خلال المؤتمر الاقتصادى.

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مصر 365

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