الأمن العام يضبط 241 قطعة سلاح و183 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

استكمل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، حملاته الأمنية الموسعة التى تستهدف أخطر البؤر الإجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، من تُجّار المخدرات والأسلحة، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وضبط التشكيلات العصابية والعناصر الخطرة ممن يروعون المواطنين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بجميع محافظات الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 82 قطعة سلاح نارى عبارة عن 15 بندقية آلية و32 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و31 فرد محلى الصنع، و258 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و159 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات فى ضبط 183 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت (82,170 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش وزنت (6,121 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (859 جراما)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (925 جراما)، و(402108) أقراص مخدرة.

كما تم ضبط 39 متهما هاربا مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و11 مراقبين هاربين، وتم ضبط 6 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم 2 فرد محلى الصنع، و4 قطع سلاح أبيض، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 531 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها تم ضبط 5 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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