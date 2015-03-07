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80%من القراء يتوقعون نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب الإخوان

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80%من القراء يتوقعون نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب الإخوان 80%من القراء يتوقعون نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب الإخوان
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تتوقع نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب الإخوان؟"، توقع غالبية القراء نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب عناصر جماعة الإخوان.

وتوقع 80%من القراء نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب الإخوان، بينما استبعد 15%من القراء نجاح الوزير فى مواجهة عنف وشغب الإخوان، فى الوقت الذى أعرب فيه 5%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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