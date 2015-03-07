80%من القراء يتوقعون نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب الإخوان

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تتوقع نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب الإخوان؟"، توقع غالبية القراء نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب عناصر جماعة الإخوان.

وتوقع 80%من القراء نجاح وزير الداخلية الجديد فى التصدى لإرهاب الإخوان، بينما استبعد 15%من القراء نجاح الوزير فى مواجهة عنف وشغب الإخوان، فى الوقت الذى أعرب فيه 5%من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

كواليس اجتماع منتصف الليل لوزير الداخلية الجديد مع مساعده لـ"شئون الضباط".. مجدى عبد الغفار يطلع على قاعدة بيانات القيادات.. ومصادر أمنية: حركة تغييرات واسعة لضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات

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