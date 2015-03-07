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إحباط تهريب 1050 طائرة تستخدم فى أغراض التجسس بموانئ السويس

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إحباط تهريب 1050 طائرة تستخدم فى أغراض التجسس بموانئ السويس إحباط تهريب 1050 طائرة تستخدم فى أغراض التجسس بموانئ السويس
وجه رجال شرطة الموانئ بوزارة الداخلية ضربة قوية للمهربين، حيث نجح رجال مباحث إدارة شرطة موانئ السويس فى إحباط محاولة تهريب 1050 طائرة صغيرة، تستخدم فى أغراض التجسس يتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة الريموت كنترول.

كانت تحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ السويس قد أكدت قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير ومالكها المدعو "مجاهد ر.م" ومقرها محافظة القاهرة، باستيراد رسالة مشمولها (مصنوعات بلاستيك) واردة من دولة الصين عبر ميناء الأدبية البحرى، وقيام صاحبها بإخفاء كميات كبيرة من طائرات الهليكوبتر "لعب أطفال" بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة جمركية شرطية لفحص مشمول الرسالة، وأسفرت أعمالها عن ضبط 51 كرتونة بداخلها 1050 طائرة هليكوبتر يتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة ريموت كنترول عن بعد، وتعمل بشاحن بطارية ومزودة بمروحة وزعانف للتوجيه والاتزان والطيران ويمكن تزويدها بكاميرات تصوير.

وبسؤال "باسم.س.خ" 25 سنة مستخلص جمركى ومفوض من صاحب الشأن لإنهاء الإجراءات على الرسالة، وأقر بصحة واقعة الضبط وأنكر علمه بما تحويه الرسالة من بضائع ممنوعة ومحظورة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


>بالصور.. رحلة تطور كاميرات التجسس الخفية.. بدأت بحجم كبير ودقة ضعيفة.. وأشهر أشكالها الصناديق وعلب السجائر.. وتطورت وأصبحت زرًا وولاعة وميدالية.. والأحدث داخل الكرافتة
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