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رئيس غرفة الصناعات المعدنية يؤكد بدء توفير الدولار بالبنوك

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رئيس غرفة الصناعات المعدنية يؤكد بدء توفير الدولار بالبنوك رئيس غرفة الصناعات المعدنية يؤكد بدء توفير الدولار بالبنوك
كشف رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن بدء توافر الدولار بالبنوك خلال الفترة الحالية، قائلا إن توجيه محافظ البنك المركزى هشام رامز البنوك بتوفير الدولار للصناع يهدف إلى توفير مستلزمات الإنتاج.

وأشاد الجارحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بقرارات البنك المركزى الأخير التى أصدرها محافظ البنك المركزى هشام رامز بوضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا من الأفراد والشركات، وإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، والتى أسهمت فى القضاء على السوق السوداء، والتى كانت تمثل عنصر طارد للاستثمار.

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