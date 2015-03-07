الخارجية الأمريكية تصف وقف التنسيق الامنى الفلسطينى الاسرائيلى بالخطأ

قالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مارى هارف ان الولايات المتحدة تؤمن بشدة بأن وقف التنسيق الامنى الفلسطينى الاسرائيلى سيكون خطأ.

واضافت، فى تصريحات صحفية، انه لا تزال هناك العديد من التساؤلات المعلقة بشأن كيفية تنفيذ القرار الذى اعلنه المجلس المركزى لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الامنى مع اسرائيل.

ووصفت هارف الوضع بانه "معقد للغاية"، واكدت ان الولايات المتحدة تواصل حثها لكافة الاطراف على عدم اتخاذ اجراءات تصعيدية، كما عبرت عن اعتقادها بان التنسيق الامنى كان مفيدا بالنسبة للجانبين الفلسطينى و الاسرائيلى.

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