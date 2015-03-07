لندن تتهم دمشق بشراء النفط من "داعش"

اتهمت الحكومة البريطانية الحكومة السورية بشراء شحنات نفط من تنظيم "داعش" عبر وسطاء، واعتبرت حربها على التنظيم "أكذوبة".

وقال وزير الخارجية البريطانى فيليب هاموند فى بيان له اوردته قناة "سكاى نيوز" الاخبارية إن نظام الرئيس بشار الأسد يشتري، عبر وسطاء، كميات من النفط الذى يستخرجه تنظيم "داعش" من الآبار التى يسيطر عليها.

وقد وضع الاتحاد الأوروبى قائمة حظر جديدة، تشمل 13 شخصا وشركة يعملون لصالح الحكومة السورية، من بينهم رجل الأعمال جورج حسواني، المتهم بالوساطة بين النظام السورى و"داعش"..حسبما ذكرت القناة.